В МИД назвали условие взаимного признания виз с Белоруссией

Замглавы МИД Андрей Руденко в интервью журналу «Союзное государство» рассказал: российская сторона надеется, что соглашение о взаимном признании виз с Белоруссией будет подписано в ближайшее время.

«Работа над текстом проекта соглашения завершена в ноябре 2018 года. Российская сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание. Как только мы получим информацию об их выполнении белорусской стороной, под документом можно будет ставить подписи», – сказал Руденко, сообщается на сайте МИД России.

Он также уточнил, что Москва рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время.

«Соглашение, создающее основу для легального пересечения российско-белорусской границы иностранными гражданами, отвечает интересам обеих стран и будет реальным вкладом в формирование единого миграционного пространства», – заключил Руденко.

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что страна намерена применить безвизовый режим для иностранцев на аэропорты в областях.