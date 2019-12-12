Украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем в Перми

В Перми неизвестный похитил из сервисного центра смартфон, однако вскоре хозяин гаджета обнаружил в облачном сервисе видеозапись, которую прислал ему украденный телефон.

Видеозапись была сделана системой безопасности смартфона в момент, когда злоумышленник попытался разблокировать телефон, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В данный момент полицейские устанавливают подозреваемого в совершении кражи.

Напомним, в Совете Федерации ранее готовили законопроект, вводящий в России обязательную регистрацию работающих в Сети мобильных устройств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли это покончить с кражей смартфонов.