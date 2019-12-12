Годовая квота на иностранных работников в России сокращена на 27%

Правительство утвердило квоту приглашений на въезд и разрешений на работу для иностранцев, прибывающих в Россию на основании визы. По сравнению с предыдущим годом она сокращена более чем на четверть, следует из документа на сайте правительства.

Квота на 2019 год составляла 144 тыс. 583 человек, по сравнению с 2018 годом она была снижена примерно на 20%. Число разрешений на 2020 год сокращено еще более чем на 27%, передает РИА «Новости».

«Подписанным постановлением на основании предложений субъектов Федерации определена потребность в привлечении иностранных работников в 2020 году – 104 993 человека, что составляет 72,6% от потребности, определенной на 2019 год. В этом же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан», – сказано в справке к документу.

Там также отмечено, что 96,5% потребности на 2020 год составляют квалифицированные иностранные работники. В правительстве подчеркнули, что такое решение способствует реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких, как строительство космодрома «Восточный», газопровода «Сила Сибири», Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины.

Ранее о том, что в 2020 году в России ожидается на треть меньше иностранных рабочих, заявляли в Минтруде.