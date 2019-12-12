Нефть подорожала в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром выросли, частично отыгрывая снижение предыдущего торгового дня.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,41% – до 63,98 долларов за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,14% – до 58,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после достигавшего 1,4% снижения стоимости сырья днем ранее, которое произошло на фоне данных по запасам в США – они выросли за прошлую неделю, хотя аналитики ждали их снижения.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый доклад ОПЕК. По данным организации, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в октябре снизились на 5,1 млн баррелей и на 32,8 млн баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение.