Стало известно об опасности бесплатного Wi-Fi

Антивирусная компания ESET провела исследование привычек пользователей российского сегмента Сети и рассказала, чем опасно использование бесплатных общественных Wi-Fi-сетей.

Выяснилось, что 74% пользователей подключаются к общедоступным точкам Wi-Fi, передает РИА «Новости».

В частности, 49% опрошенных используют Wi-Fi в кафе, 42% – в отелях, 35% – в торговых центрах и 34% – в аэропортах.

Две трети участников исследования используют общественные сети Wi-Fi для переписки в соцсетях, 43% читают новости, четверть проверяет почту. Кроме того, каждый десятый опрошенный заходит в банковские приложения.

В ESET предупреждают, что публичные Wi-Fi-сети опасны для сохранности личных данных.

Например, злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях и платежную информацию. Также преступники могут создавать поддельные точки доступа. Угрозу может представлять и отсутствие шифрования передаваемой информации.

Отмечается, что все это – лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi.

Авторы исследования признают, что отказаться от подключения к общедоступным сетям сложно, и в ситуациях, когда без Wi-Fi не обойтись, эксперты призвали соблюдать правила безопасности, не подсоединяться к подозрительным точкам доступа и использовать антивирусы.

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