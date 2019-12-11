Косово объявило нобелевского лауреата персоной нон грата

Нобелевский лауреат по литературе Петер Хандке объявлен персоной нон грата, сообщил и.о. главы МИД непризнанного Косово Беджет Пацоли.

Пацоли сообщил, что принял решение «провозгласить Хандке нежеланным гостем».

«Он персона нон грата с сегодняшнего дня», – приводит ТАСС слова и.о. министра.

Пацоли заявил, что Хандке «отрицает и поддерживает преступления». По мнению главы МИДа непризнанного Косово, это то же самое, что и совершение преступления.

В Боснии и Герцеговине мнения разделились. Депутаты боснийского Сараево заявили, что Хандке не хотят видеть в городе, а вот живущие в БиГ сербы пригласили его посетить Баня-Луку.

Напомним, послы Албании, Турции, Косово и Хорватии в Стокгольме бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии по литературе из-за присуждения награды Хандке, который во время войны на территории бывшей Югославии занимал просербскую позицию и поддерживал бывшего президента Сербии Слободана Милошевича.