В МИДе опровергли открытие нового Центра русского языка и культуры в Тбилиси

Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что в Тбилиси не планируется открытие Центра русского языка и культуры.

«Открытие чего-либо нового не планируется. Подобные центры в Тбилиси задействованы уже давно и работают в спокойной обстановке. Ничего новое не открывается, поэтому ажиотаж вокруг этой темы должен прекратиться», – сказал Руденко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Первый канал общественного вещателя Грузии.

Ранее член Совета Федерации Григорий Карасин сообщил о возможности открытия в середине декабря в Тбилиси Центра русского языка и культуры.

Позже директор Национальной библиотеки Грузии Георгий Кекелидзе заявил, что не допустит открытия такого Центра. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «несвоевременным» открытие Центра российского языка и культуры в Грузии в условиях «российской оккупации».

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