Продлен онлайн-этап конкурса «Мой первый бизнес»

Онлайн-этап конкурса «Мой первый бизнес», в котором приняли участие свыше 500 тыс. школьников, продлили.

С начала регистрации на международный конкурс «Мой первый бизнес» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило более 500 тыс. заявок от школьников в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России и 91 страны мира. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Онлайн-этап конкурса продлен до 20 декабря. Участникам необходимо подать заявку и выполнить задания в одном из выбранных направлений конкурса.

4 октября 2019 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», проходившего под представительством президента Владимира Путина, было одобрено проведение третьего сезона международного конкурса «Мой первый бизнес». Старт третьего сезона был объявлен 5 ноября в Москве на торжественной церемонии открытия конкурса.

«Число заявок на онлайн-этап конкурса растет с каждым днем. Более того, в этом году заметно увеличилось количество участников из других стран – на портале конкурса уже зарегистрировались представители из 91 страны мира. Из-за высокой активности школьников мы решили продлить онлайн-этап конкурса до 20 декабря. У ребят есть еще 10 дней для того, чтобы пройти задания и выйти в следующий этап», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На сегодняшний день больше всего участников зарегистрировано в следующих направлениях: «Медиа» (45,6%), на втором месте – «Инновационное» (24,2%), на третьем – «Социальное» (14,8%). В этом году для успешного прохождения онлайн-заданий конкурса школьникам необходимо подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение.

Наставниками пяти направлений конкурса выступают известные блогеры: «Образовательное» (наставник Миа Бойка), «Социальное» (наставник Маша Маева), «Инновационное» (наставник Карина Кросс), «Цифровое» (наставник Алексей Столяров) и «Медиа» (наставник Дима Масленников).

Лидером по количеству заявок по-прежнему остается Москва и Московская область – 76 829 (15,28% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область – 36 847 (7,33%), на третьем – Нижегородская область – 16 844 (3,35%), на четвертом – Свердловская область – 16 099 (3,20%), на пятом – Краснодарский край – 13 367 (2,66%), на шестом – Самарская область – 13 359 (2,66%), на седьмом – Республика Татарстан – 10 911 (2,17%), на восьмом – Республика Башкортостан – 10 582 (2,11%), на девятом – Челябинская область – 9 789 (1,95%), на десятом – Новосибирская область – 8 543 (1,70%).

Онлайн-этап третьего сезона конкурса «Мой первый бизнес» продлится до 20 декабря 2019 года. Следом за ним начнется очный этап, в рамках которого пройдут бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 городах России.

Лучшие участники конкурса получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в вузы (по итогу бизнес-курса START UP), продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации своих проектов, выиграть грант от партнера конкурса – «Фонда содействия инновациям», принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентовать проект на масштабном фестивале CapFest, а также выиграть ценные призы (iPhone, MacBook, PlayStation 4 и др.).

Цель международного конкурса «Мой первый бизнес» – развитие молодежного предпринимательства. Проект включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Наставниками конкурса выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Плеханова.