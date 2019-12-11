Депутата Госдумы на Украине заочно приговорили к 14 годам заключения за госизмену

Бывшего депутата крымского парламента, а сейчас – депутата Госдумы Светлану Савченко Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене Украине, сообщила «прокуратура Автономной республики Крым» в Киеве.

Сама Савченко назвала решение суда «трагифарсом», однако апелляцию подавать не собирается.

«Ни к праву, ни к здравому смыслу это решение не имеет никакого отношения. Что там можно обжаловать?» – сказала Савченко «Интерфаксу».

Парламентария признали виновной по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

Прокуратура АРК заявляет, что доказала «вину депутата в действиях, несущих ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

В заявлении прокуратуры говорится, что Савченко, будучи депутатом крымского парламента, участвовала в заседаниях, где принимались постановления «О независимости Крыма» и «О правоприемстве Республики Крым», затем голосовала за Конституцию Крыма, согласно которой Крым стал частью России.

«Я горжусь тем, что принимала участие в тех решениях, которые освободили Крым от угрозы войны, вернули крымчан на Родину. Я напомню, что когда в Киеве произошел госпереворот, крымский парламент был единственным легитимным органом на территории Украины. Мы принимали решения в интересах наших избирателей. Все решения, которые принимались нами в тот момент, абсолютно законны», – прокомментировала решение суда депутат.

Ранее суд на Украине обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова по факту возможной госизмены.