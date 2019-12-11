В соцсетях обратили внимание на самокопирование Соболь в роликах

В соцсетях пользователи обратили внимание на видео юриста блогера Алексея Навального Любовь Соболь, по их мнению, в роликах очень много совпадений.

Блогер Илиас Меркури сравнил два видео и нашел массу совпадений, пишет Life.ru.

Благодаря склейке обнаружилось, что тексты выступлений Соболь весьма схожи. Некоторые моменты повторяются с точностью до жестов и интонаций. Одни пользователи соцсети назвали действия активистки самой настоящей пропагандой, а другие – отнеслись к видео с юмором.

Блестяще! Доктор Геббельс аплодирует. Вмотрите внимательно: вот это и есть самая настоящая пропаганда. Бесконечное повторение одинаковых тезисов, запись их на подкорку аудитории pic.twitter.com/dndsj5QjUP — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 10 декабря 2019 г.