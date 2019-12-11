СК начал проверку данных о лишении детей инвалидности в Москве

Следственный комитет начал проверку данных о ряде спорных случаев лишения статуса инвалидности несовершеннолетних в Москве, сообщает пресс-служба СК по Москве.

В сообщении на сайте СК указывается, что СМИ сообщили о попытках десятков семей из Москвы добиться возврата статуса инвалидности своим детям. Медицинские комиссии якобы отказываются его продлевать, хотя все пациенты страдают серьезными заболеваниями.

В результате родителям месяцами приходится доказывать наличие заболеваний, иначе дети будут лишены нужной реабилитации.

«Следователи проверят изложенные в сюжете факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – указали в СК.

Ранее в выпуске «Вести. Москва» сообщалось о семилетней девочке с органическим повреждением мозга, которую комиссия лишила инвалидности. Теперь родители должны будут сами оплачивать реабилитацию ребенка, которая стоит примерно полмиллиона в год, передает РИА «Новости».

«Мне сказали обалденную фразу – у вас хорошая реабилитация, больше вам инвалидность не нужна. Я пыталась возразить, что у нас хорошая реабилитация благодаря тому, что есть инвалидность и пять реабилитаций, как ребенок-инвалид, она прошла за этот год», – сказала мама девочки.

Указывается, что таких случаев в Москве якобы десятки.

Председатель всероссийской ассоциации родителей, чьи дети перенесли онкологические заболевания, Мария Савельева заявила, что «не выстроена детская система диспансеризации при каждом виде заболеваний, и родители не знают, часто не понимают, каких врачей они должны пройти», а «врачи в поликлиниках тоже замотаны работой».

Ранее опрос ОНФ показал проблемы с устройством детей-инвалидов в школы и детские сады.