Матвиенко высказалась о сроках доработки законопроекта о домашнем насилии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на доработку проекта закона о профилактике домашнего насилия потратят столько времени, сколько потребуется.

«Мы не хотим устраивать спешку никакую. Мы потратим на доработку закона столько времени, столько потребуется, чтобы ни одно конструктивное предложение не было упущено», – объяснила Матвиенко, передает ТАСС.

В России обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.

Юристы особо обращали внимание, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья, из-за чего, по мнению специалистов, могут активизироваться квартирные рейдеры.