В ЕС рассказали о ситуации с продлением санкций против России

Лидеры Евросоюза примут политическое решение о продлении антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 января, заявил высокопоставленный представитель ЕС перед саммитом 12-13 декабря.

«Как вы знаете, санкции против России привязаны к реализации Минских соглашений. Ожидается, что саммит согласует продление ограничительных мер еще на полгода», – передает его слова ТАСС.

В сентябре ЕС также продлил индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.