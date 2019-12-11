Президент КХЛ увидел несправедливость в решении ВАДА

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что решение ВАДА по российским спортсменам странное и несправедливое.

«ВАДА приняло в понедельник странное и несправедливое решение, из-за которого могут пострадать «чистые» спортсмены. Напрямую они КХЛ не касаются, но мы отмечаем, что придерживаемся политики нулевой терпимости к допингу. С сентября по ноябрь 2019 года ВАДА взяло у игроков лиги 112 проб», – пояснил Чернышенко, передает РИА «Новости».

В понедельник исполнительный комитет ВАДА потребовал лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также отобрать все крупные соревнования, которые уже назначены в России.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.