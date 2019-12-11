Песков ответил на вопрос о просмотре Путиным сериала «Слуга народа»

Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал «Слуга народа», в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Он (глава государства) не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел («Слугу народа»), и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что даже не знал о планах российского телеканала показать украинский сериал.

«ТНТ – это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно», – сказал Песков. По его словам, «тут главное – приобрести сериал, соблюдать все авторские права».

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала «Слуга народа».

По сюжету сериала, главный герой – учитель истории Василий Петрович Голобородько настолько разозлен всем, что происходит вокруг – коррупцией, разрухой, кумовством, что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.

Напомним, ранее блогер Егор Холмогоров раскритиковал показ сериала «Слуга народа» в России.

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