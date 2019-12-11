Вынесен приговор воспитателю кадетов «Романовской школы»

Старшему воспитателю ГБОУ Москвы «Романовская школа» Борису Вершинину вынесен приговор за планирование захвата зданий УМВД Брянской и Тверской областей.

«Приговорить Вершинина путем частичного сложения наказания к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год», – огласил приговор судья второго Западного окружного военного суда, передает ТАСС.

Государственное обвинение просило для подсудимого 16 лет лишения свободы.

Вершинина признали виновным в участии в деятельности организации, которая признана в России террористической.

Напомним, по версии следствия, воспитатель кадетского корпуса состоял в «Народном ополчении России» (организация, запрещенная в России). Цели этой структуры «представляют угрозу национальной безопасности, политической системе России», а также «направлены на свержение конституционного строя путем вооруженного мятежа».