Тунберг обвинила мировых лидеров в пиаре на экологии

Шведская экоактивистка Грета Тунберт в Мадриде обвинила политиков в том, что они не делают достаточно для борьбы с климатическими изменениями, а занимаются пиаром.

«Необходимой политики на сегодняшний день не существует, несмотря на то, что вы можете услышать от мировых лидеров. Я считаю, что самая большая опасность не в бездействии, а в том, что когда политики говорят о том, что что-то делается, ничего практически не делается, помимо умных подсчетов и пиара», – передает РИА «Новости» слвоа Тунберг на климатической конференции COP25 в Мадриде.

Она призвала к «реальному сокращению выбросов», но просто сокращений, по ее мнению, недостаточно.

«Выбросы парниковых газов должны быть прекращены. Углерод мы должны оставить в земле. Устанавливать определенные сроки и говорить, что что-то делается – от этого больше вреда, чем пользы, поскольку необходимых изменений нет», – сказала активистка.

Она добавила, что группа богатых стран «дала обязательства сократить свои выбросы парниковых газов на столько-то процентов к такому-то дню, стать климатически нейтральными через какое-то количество лет». По ее словам, «это может казаться впечатляющим» и «намерение хорошее», но этого недостаточно и это «не лидерство».

Тунберг также заявила, что 100 компаний мира несут ответственность за 71% мировых выбросов.

«Как вы реагируете на эти цифры, не чувствуя долю паники, как реагируете на то обстоятельство, что практически ничего не делается, не испытывая гнева?», – добавила она.

Напомним, во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг «отродьем» за то, что она указала на убийства коренных народов, которые пытаются спасти леса Амазонии от вырубки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД