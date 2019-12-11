Прохор Шаляпин назвал причину расставания с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин сообщил, что расстался с пианисткой, бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, чтобы «не портить ей жизнь».

Как рассказал артист в интервью «Комсомольской правде», в расставании виноваты оба партнера. По словам Шаляпина, между ним и Цымбалюк-Романовской скопилось много «недопонимания и обид».

«И хочу семью, и боюсь семьи. Слишком уж печальный семейный опыт стоит за моими плечами. После стольких неудачных попыток создать семью очень трудно снова решиться на этот шаг, потому что и устал от экспериментов над своей жизнью, и боюсь новых разочарований и боли», – рассказал он.

По словам Прохора, он не хочет больше «портить ей жизнь» и «дарить бесплодные надежды», отнимая драгоценное время. Цымбалюк-Романовской он пожелал встретить настоящую любовь и стать счастливой.

В ноябре 2018 года суд вынес Виталине Цымбалюк-Романовской приговор по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни Армена Джигарханяна. Ей назначили 250 часов обязательных работ и выплату моральной компенсации бывшему мужу в размере 200 тыс. рублей. Защита просила оправдать женщину, однако суд оставил приговор без изменений.

В феврале в отношении Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.