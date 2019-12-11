Под Киевом украли и выкинули в мусор памятник участникам АТО

В Киевской области украли памятник участникам так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, подозреваемый выбросил монумент на свалку, полицейские задержали его, сообщила пресс-служба Ирпенского отдела национальной полиции Украины.

Памятник украли в сквере поселка Ворзель, отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Правоохранители нашли и задержали мужчину, который совершил вышеуказанное правонарушение, им оказался житель поселка Ворзель. Мужчина выбросил памятник за ненадобностью в мусорник», – добавили в полиции.

На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа.

В ноябре во время памятных мероприятий в честь 76-летней годовщины освобождения в поселке Ворзель Киевской области у памятника погибшим красноармейцам выставили почетный караул в форме вермахта.