В отборочном этапе олимпиады «Я – профессионал» приняли участие почти 90 тыс. студентов

Взгляд
11 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:50  |  vz.ru
Разделы

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин отказался «придумывать Россию заново»

Сокуров и Путин уже очень давно спорят о судьбах РоссииФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Диалоги Владимира Путина и режиссера Александра Сокурова – отдельный жанр. Чаще всего они непубличны, но порой страна может наблюдать их в прямом эфире. Так было и на этот раз в ходе заседания Совета при президенте по правам человека, который прошел в Кремле. Почему Путин отверг предложение режиссера «придумать Россию заново»? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений Российской армии? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лужков: мэр-легенда или проклятье 90-х?

    Самые громкие допинг-скандалы с иностранными спортсменами

    ВАДА применила к спорту России «высшую меру»

      Перейти а раздел…

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Грузия подключилась к «делу Хангошвили»
              Трамп и Лавров провели переговоры в Белом домеЮристы отказались защищать Украину на слушаниях по керченской провокацииАваков озвучил план по возвращению Киевом контроля над границей в ДонбассеСтали известны подробности убийства студентки РУДН в Москве
              США продолжили «визовую войну» против России в ООН«Нормандский саммит» в Германии и Франции сочли «раздутой сенсацией»Американский сенатор заблокировал резолюцию против РоссииВ Тихом океане может появиться новое государство
              После саммита в Париже украинский журналист пожаловался на наплевательство французовФрегат в Черном море уничтожил береговую цель «Калибром» (видео)«Мисс Львов» подверглась критике из-за поездки в МосквуБританцев поразила бодибилдерша из Читы

              Главная тема


              Почему Путин отказался "придумывать Россию заново"

              после решения ВАДА


              Американские спортсмены готовят провокации против россиян на Олимпиаде в Токио

              оценка канцлера


              Меркель назвала Путина «победителем» саммита «нормандской четверки»

              кредит 2013 года


              Россия напомнила Украине о необходимости выплатить «долг Януковича»

              Видео

              Беловежские соглашения


              Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

              российский спорт


              Замглавы РУСАДА: Не могу назвать имя виновного в манипуляциях с допингом

              памятник царю


              Иван Грозный вернулся в свою столицу

              эксперты Всемирного банка


              Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

              Благородная инициатива


              Глеб Простаков: Украинская власть ненавидит и копирует Россию

              Статусные вещи


              Святослав Шевченко: Для Церкви будущего нужен откат настроек

              Признали виновной


              Дмитрий Пугаченко: России нужен «план Б» для ВАДА

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?

              В отборочном этапе олимпиады «Я – профессионал» приняли участие почти 90 тыс. студентов

              11 декабря 2019, 11:33

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              В отборочном онлайн-этапе олимпиады «Я – профессионал» приняли участие 88 тыс. 414 российских студента – на 21% больше, чем годом ранее (73 тыс. 130 человек в 2018/2019 учебном году).

              «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Отборочный онлайн-этап олимпиады завершился 8 декабря, его итоги и участники заключительного очного этапа станут известны в конце месяца, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              Руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара рассказала, что «соревнования отборочного онлайн-этапа продлились 17 дней», и за это время «почти 90 тыс. студентов из 810 вузов прошли задания по всем направлениям олимпиады».

              «На этом этапе проверялись в основном теоретические знания, которые студентам дают в вузах. А уже совсем скоро ребят ждут задания, направленные на проверку прикладных навыков. Привлекая к их созданию такие компании, как Сбербанк, Банк ВТБ, Трубную металлургическую компанию, ГК Росатом и Россельхозбанк, мы предлагаем студентам решить реальные задачи, с которыми им придется сталкиваться на работе», – добавила она.

              По словам руководителя проекта, самыми популярными направлениями онлайн-этапа стали «Лечебное дело и педиатрия» (12 тыс. 227 участников), «Экономика» (3 тыс. 988), «Математика» (3 тыс. 975), «Юриспруденция» (3 тыс. 193), «Фармация» (3 тыс. 191), «Психология» (2 тыс. 974), «Педагогическое образование (основное)» (2 тыс. 547), «Стоматология» (2 тыс. 477), «Программирование и информационные технологии» (2 тыс. 412) и «Экология» (2 тыс. 215).

              «Число участников онлайн-этапа говорит о высоком интересе студентов к олимпиаде и о том, что все больше молодежи видит в ней потенциал для своего личностного и профессионального роста. Это и есть наша главная задача – предоставить как можно большему числу россиян самые разные возможности для самореализации, подняться на уровень выше – в образовании или бизнесе, благотворительности или управлении. Что касается статистики, то в тройку лидеров по участию в дистанционном этапе олимпиады вошли обе столицы (Москва с 26 тыс. 776 участниками и Санкт-Петербург с 8 тыс. 546) и Свердловская область (2 тыс. 975 конкурсантов). За ними следуют Республики Башкортостан и Татарстан (2 тыс. 791 и 2 тыс. 414, соответственно), Краснодарский край (2 тыс. 367), Томская область (2 тыс. 132), Приморский край (2 тыс. 52), Ростовская область (1 тыс. 989) и Ставропольский край (1 тыс. 767)», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Больше всего среди участников онлайн-этапа оказалось представителей следующих вузов: Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова (8 тыс. 902 студента), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (4 тыс. 122), Уральский федеральный университет имени президента России Б.Н. Ельцина (1 тыс. 848), Московский государственный университет имени Ломоносова (1 тыс. 839), Башкирский государственный медицинский университет (1 тыс. 639), Санкт-Петербургский государственный университет (1 тыс. 586), Дальневосточный федеральный университет (1 тыс. 539), Кубанский государственный медицинский университет (1 тыс. 462), Московский физико-технический институт (1 тыс. 378) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики «ИТМО» (1 тыс. 234).

              Заключительный очный этап пройдет зимой 2020 года. Площадки для его прохождения будут располагаться во всех федеральных округах страны – участники смогут выбрать из них территориально удобную. Победители третьего сезона олимпиады «Я – профессионал» будут определены весной 2020 года.

              Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............