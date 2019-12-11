В отборочном этапе олимпиады «Я – профессионал» приняли участие почти 90 тыс. студентов

В отборочном онлайн-этапе олимпиады «Я – профессионал» приняли участие 88 тыс. 414 российских студента – на 21% больше, чем годом ранее (73 тыс. 130 человек в 2018/2019 учебном году).

«Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Отборочный онлайн-этап олимпиады завершился 8 декабря, его итоги и участники заключительного очного этапа станут известны в конце месяца, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара рассказала, что «соревнования отборочного онлайн-этапа продлились 17 дней», и за это время «почти 90 тыс. студентов из 810 вузов прошли задания по всем направлениям олимпиады».

«На этом этапе проверялись в основном теоретические знания, которые студентам дают в вузах. А уже совсем скоро ребят ждут задания, направленные на проверку прикладных навыков. Привлекая к их созданию такие компании, как Сбербанк, Банк ВТБ, Трубную металлургическую компанию, ГК Росатом и Россельхозбанк, мы предлагаем студентам решить реальные задачи, с которыми им придется сталкиваться на работе», – добавила она.

По словам руководителя проекта, самыми популярными направлениями онлайн-этапа стали «Лечебное дело и педиатрия» (12 тыс. 227 участников), «Экономика» (3 тыс. 988), «Математика» (3 тыс. 975), «Юриспруденция» (3 тыс. 193), «Фармация» (3 тыс. 191), «Психология» (2 тыс. 974), «Педагогическое образование (основное)» (2 тыс. 547), «Стоматология» (2 тыс. 477), «Программирование и информационные технологии» (2 тыс. 412) и «Экология» (2 тыс. 215).

«Число участников онлайн-этапа говорит о высоком интересе студентов к олимпиаде и о том, что все больше молодежи видит в ней потенциал для своего личностного и профессионального роста. Это и есть наша главная задача – предоставить как можно большему числу россиян самые разные возможности для самореализации, подняться на уровень выше – в образовании или бизнесе, благотворительности или управлении. Что касается статистики, то в тройку лидеров по участию в дистанционном этапе олимпиады вошли обе столицы (Москва с 26 тыс. 776 участниками и Санкт-Петербург с 8 тыс. 546) и Свердловская область (2 тыс. 975 конкурсантов). За ними следуют Республики Башкортостан и Татарстан (2 тыс. 791 и 2 тыс. 414, соответственно), Краснодарский край (2 тыс. 367), Томская область (2 тыс. 132), Приморский край (2 тыс. 52), Ростовская область (1 тыс. 989) и Ставропольский край (1 тыс. 767)», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Больше всего среди участников онлайн-этапа оказалось представителей следующих вузов: Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова (8 тыс. 902 студента), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (4 тыс. 122), Уральский федеральный университет имени президента России Б.Н. Ельцина (1 тыс. 848), Московский государственный университет имени Ломоносова (1 тыс. 839), Башкирский государственный медицинский университет (1 тыс. 639), Санкт-Петербургский государственный университет (1 тыс. 586), Дальневосточный федеральный университет (1 тыс. 539), Кубанский государственный медицинский университет (1 тыс. 462), Московский физико-технический институт (1 тыс. 378) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики «ИТМО» (1 тыс. 234).

Заключительный очный этап пройдет зимой 2020 года. Площадки для его прохождения будут располагаться во всех федеральных округах страны – участники смогут выбрать из них территориально удобную. Победители третьего сезона олимпиады «Я – профессионал» будут определены весной 2020 года.

Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.