ГИБДД заявила о снижении смертности на дорогах

В России с начала года произошло более 152 тыс. ДТП, в которых погибли 15,6 тыс. человек, что на 8% меньше по сравнению с 2018 годом, заявил замначальника Госавтоинспекции Олег Понарьин.

«В настоящее время, буквально на сегодняшний день, в нашей стране зафиксировано чуть больше 152 тысяч ДТП. Это на 3,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года», – передает РИА «Новости» слова Понарьина.

По его словам, в этих ДТП получили травмы 195 тыс. человек, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 2,5%, погибло 15,6 тыс. участников аварий, что ниже показателя 2018 года на 8%.



«Мы считаем, что эта цифра, конечно, велика. Но есть прогресс, и мы движемся в совершенно правильном направлении в достижении цели, обозначенной национальным проектом «Безопасные и качественные дороги» и федеральным проектом «Безопасность дорожного движения», – добавил Понарьин.

Напомним, 2 декабря Понарьин заявил, что Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года погибло уже более 15 тыс. человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД