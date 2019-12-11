Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 3 копейки – до 63,54 рубля, курс евро опустился на 4 копейки – до 70,42 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 63,94 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».