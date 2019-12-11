Экс-министра обороны Украины собрались заочно судить в России

Следственный комитет довел до суда уголовное дело против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что в 2014 и 2017 годах Гриценко, тогда уже не министр и не депутат, высказал мысль, что граждане России тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложить взрывать российские поезда с боевой техникой.

Также, по его словам, на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

«В главном следственном управлении Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», – пояснили в СК.

В России украинскому экс-министру грозит до семи лет колонии, однако процесс будет проходить заочно: он продолжает находиться на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.

По данным СК, Гриценко находится в международном розыске. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анатолий Гриценко демобилизовался из украинской армии в 1999 году в звании полковника, а с начала 2000-х стал заметным участником политических процессов. В 2004 году он работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, участвовал в написании его программы, передает РИА «Новости».

В 2005-2007 годах трижды возглавлял Минобороны Украины: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича.

В 2007-2014 годах – депутат Верховной рады. На парламентских выборах в 2014 и 2019 годах он возглавлял список партии «Гражданская позиция», но пройти в Раду не смог.

Также Гриценко трижды баллотировался на пост президента: во время выборов в 2010 году он набрал 1,2% голосов избирателей, в 2014 году – 5,4% голосов, а в 2019 году – 6,91% голосов.

Против Гриценко возбуждались уголовные дела и в России, и на Украине. В 2014 году генпрокуратура Украины объявила, что действия Гриценко и других экс-министров обороны привели вооруженные силы страны в «состояние ненадлежащего боеготовности», и открыла уголовное производство по статье «Служебная халатность».

Напомним, в апреле 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко.

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