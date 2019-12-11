Мужчина с ножом напал на полицейских в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратовской области, который подозревается в нападении с ножом на двух полицейских, одному из которых в результате потребовалась медицинская помощь, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но тот, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот. При этом оба полицейских были в бронежилетах.

«Сотрудник полиции, получивший ранение, госпитализирован в лечебное учреждение, где ему проведено оперативное вмешательство. Следователями СК подозреваемый задержан», – передает РИА «Новости» сообщение СК.



Дело возбуждено по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в областном главке МВД, полицейский пострадал «при оказании содействия в принудительном доставлении пациента в медицинское учреждение».

Напомним, 3 декабря в Мытищах полицейские задержали пешехода-нарушителя, ударившего острым предметом сотрудника ГИБДД за замечание.