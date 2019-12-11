Москвичей ожидает облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 0–2 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 3 градусов. Ветер северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 2 – плюс 3 градусов. В ночь на 12 декабря столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.