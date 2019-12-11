Лавров сообщил об угрозах Уилана просверлить головы сотрудникам ФСИН

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал не создавать обвиняемому в шпионаже Полу Уилану образ мученика.

Лавров сообщил о «вызывающем» поведении Уилана, который «угрожает сотрудникам федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает очень много других аррогантных высказываний», передает РИА «Новости».

Глава МИД России предположил, что «целью этих действий» является создание «образа мученика». Такой подход министр назвал «неправильным и нечестным».

Решения о судьбе Уилана будут приняты после судебного процесса. Российская сторона «с полной серьезностью» относится к сообщениям об ухудшении его здоровья, российские «врачи регулярно его осматривают», сказал Лавров.

Адвокат американца Владимир Жеребенков, комментируя слова Лаврова, усомнился, что его подзащитный, находясь под стражей, мог получить дрель, передает ТАСС.

МИД пояснил, что защита Уилана «не знает ничего о своем» клиенте. В министерстве рассказали, что «не по назначению» Уилан «хотел использовать» дрель для прошивки документов, которая «стояла на столе у следователя».

«Кстати, как вы думаете, что сделали ли бы в американской тюрьме, если бы арестованный пригрозил следователям просверлить голову дрелью?» – заявил МИД в Telegram.