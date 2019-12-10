Москалькова выразила желание защитить права Путина на отдых

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила желание защитить права президента России Владимира Путина на отдых из-за его насыщенного графика.

Москалькова в ходе своего выступления на встрече президента с региональными омбудсменами поздравила Путина с Международным днем защиты прав человека.

«И видя ваш сегодняшний график, вы прилетели (с саммита «нормандской четверки» в Париже, – прим. ВЗГЛЯД) ночью», – сказала она.

«Утром. Прилетел утром», – уточнил Путин со смехом.

«Это еще хуже! Мы тоже все вместе хотим защитить ваши права на отдых. Желаем, чтобы ваши права не нарушались. Особенно на отдых», – заметила Москалькова. Видео разместил в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у Путина технологически не бывает выходных.