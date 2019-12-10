Депутата Бурматова госпитализировали с пленарного заседания Госдумы

Депутата Государственной думы от Челябинской области, председателя комитета по экологии Владимира Бурматова госпитализировали прямо с пленарного заседания с подозрением на острый аппендицит.

В больнице депутату сразу провели операцию. Сейчас Бурматов уже находится в палате и публикует снимки в своем Instagram.

«Спасибо хирургам! Все сделали четко! Забрали прямо с работы, операция прошла успешно. Скоро встану на ноги и снова в строю», - написал депутат в соцсетях.

Он также рассказал, что продолжает работать в больнице, однако уже в понедельник рассчитывает присутствовать на заседании.

«Попал в больницу – и теперь вот помощники возят мне сюда документы, потому что конец года, работы в комитете очень много, параллельно семь законов идет на принятие, и приходится этим заниматься отсюда. Благо, информационные технологии позволяют эти процессы организовать. А в понедельник я уже рассчитываю на пленарке быть», – рассказал Бурматов порталу 74.RU.

Ранее из-за проблем с сердцем был госпитализирован президент Сербии Александр Вучич.