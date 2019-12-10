Появилось видео стрельбы в краснодарском ночном клубе

По факту стрельбы в одном из ночных клубов Краснодара возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении 28-летнего приезжего, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, конфликт произошел между 28-летним мужчиной и 29-летним охранником. Мужчину не пропустили в клуб из-за того, что ранее он уже нарушал порядок нахождения в нем.

«В ходе ссоры, фигурант из находившегося при нем травматического оружия произвел не менее 5 выстрелов в область головы и тела оппонента. После произошедшего мужчина скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На место инцидента прибыла бригада скорой помощи, оказавшая пострадавшему необходимую помощь. Сейчас охранник госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый задержан, ведется следствие. Видеозапись с камер наблюдения публикует «Рен ТВ».

Ранее в Петербурге охранник пострадал во время драки с посетителями.