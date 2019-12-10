Путин поручил прокуратуре разобраться с делом «Нового величия»

Президент Владимир Путин поручит прокуратуре снова разобрать дело организации «Новое величие».

«Организация («Новое величие» – прим. ВЗГЛЯД) целью которой является – это у них в документах (у прокуратуры – прим. ВЗГЛЯД) – свержение действующей власти неконституционным путем с применением насилия. Для этого они проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям, как они там сами писали в своих документах, готовясь, в том числе, к проведению терактов в отношении органов власти... Кроме этого, там у них холодное и нарезное оружие, гранаты или пару гранат – это ж серьезные вещи», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Также Путин ответил на реплику члена СПЧ Николая Сванидзе, отметившего, что в деле был провокатор.

«Допустим, внедренный агент. Он говорит, ребята, давайте гранатой запасемся, готовимся к свержению власти насильственным образом, путем. Они говорят да, хорошо, будем. Ну, если им это не нравится, взяли бы ушли», – отреагировал президент.

Он отметил, что попросит Генпрокуратуру внимательно проследить за делом.

«Тем более, что вы говорите, что дело разваливается. Если разваливается, дай Бог, чтобы суд разобрался в этом глубоко и по существу», – заключил глава государства.

Путин подчеркнул, что участники готовились к боевым действиям и терактам.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»).