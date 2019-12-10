Экс-президент ВФЛА поддержал Ласицкене в споре с федерацией

Критика легкоатлетки Марии Ласицкене в адрес ВФЛА абсолютно справедлива, однако федерация не может восстановиться в одночасье, заявил газете ВЗГЛЯД экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.

Ранее Ласицкене после решения ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований обрушилась с критикой на руководство Всероссийской федерации легкой атлетики, которое, по ее мнению, не делает ничего, чтобы улучшить положение российских атлетов.

«Критика Марии в адрес федерации о том, что она не может решить вопрос о восстановлении спортсменов – абсолютно справедлива. И процесс этот продолжается бесконечно. Спортсмены от этого страдают, и только десятки получают право на выступление под белым флагом на международных соревнованиях», – говорит Балахничев, подавший в отставку со своего поста в 2015 году на фоне разразившегося допингового скандала.

ВФЛА в течение 4 лет пытается восстановить свой статус согласно требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), и в 2019 году все условия были выполнены. Однако затем выяснилось, что руководство федерации причастно к подделке допинг-пробы прыгуна в высоту Данилы Лысенко, и в ноябре скандал вспыхнул с новой силой.

Балахничев отмечает, что обещанные решения со стороны ВФЛА действительно не были выполнены.

«Но здесь есть и объективная сторона: федерация находится в очень тяжелом положении и, конечно, играет в нечестную игру. Мария, конечно же, права в своей критике. Но она должна понимать суть – это сильные причины, которые не защищает «крыша» федерации», – добавил Балахничев.

Ласицкене – первая в истории трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменка показала наилучшие результаты, однако из-за допингового скандала российских легкоатлетов отстранили, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая получила индивидуальный допуск. Практически на всех международных соревнованиях Ласицкене выступала исключительно под нейтральным флагом.

Ранее спортсменка призывала уйти в отставку президента ВФЛА из-за его непрофессионализма и поддержки участников допингового скандала. Позже независимый легкоатлетический дисциплинарный орган 21 ноября сам временно отстранил руководство и четверых сотрудников ВФЛА.

9 декабря в швейцарском городе Лозанна состоялось заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства, где участники все проголосовали за запрет на выступления российской сборной на крупных международных спортивных соревнованиях на протяжении четырех лет.

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