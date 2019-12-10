Новую структуру воздушного пространства над Москвой пообещали ввести через год

Новая структура воздушного пространства над Москвой, снижающая число задержек рейсов, заработает с 3 декабря 2020 года, заявил зампред правительства России Максим Акимов.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре в Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3).