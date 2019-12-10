Волонтеры доставляют продукты пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Волонтеры из «Молодежки ОНФ» начали разносить продукты пострадавшим во время паводка жителям Иркутской области.

Местные жители получили от волонтеров около 5 тыс. 840 кг овощей, поскольку большинство пострадавших остались без погибшего из-за наводнения урожая, передает РЕН-ТВ.

Как рассказали в «Молодежке ОНФ», каждый пострадавший житель получает овощи из расчета: 30 кг картофеля, 30 кг лука и 40 кг моркови.

Волонтеры развозят продукты по населенным пунктам наиболее отдаленных районов Иркутской области – Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского, всего в списке 333 адреса.

Как рассказал глава «Молодежки ОНФ», замруководителя исполкома «Народного фронта» Игорь Кастюкевич: «Вчера отработали 40 адресов. В поселке Заусаево местные жители рассказали о женщине, которая в одиночку воспитывает четырех детей. Каждый старается помочь кто чем может. Мы также не смогли оставить эту семью в беде». Многодетной матери помимо продуктов была оказана помощь: бытовые принадлежности и теплая детская одежда.

Пострадавшая Елена Бородич рассказала, что летний паводок разрушил печь в доме, пострадавших до сих пор не посетила ни одна комиссия, никакой помощи не оказали.

«Я не знаю, как вас благодарить. И подарки детям привезли, и мне с продуктами такая подмога. Для нас картошка – это стратегический продукт. С ней мы не пропадем. И суп детям сварю, а на ужин пюре приготовлю. Спасибо вам огромное», – сказала Бородич.

Отмечается, что в ходе работы в списки волонтеров добавляются и новые неучтенные жители.

Волонтеры будут раздавать помощь еще в течение недели в Тулунском и Нижнеудинском районах.