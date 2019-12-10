Путин приравнял премии за правозащиту к другим Госпремиям

Президент России Владимир Путин на заседании СПЧ сообщил, что принял решение приравнять статус государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащиты и благотворительности к другим Госпремиям России.

Правозащитная и благотворительная деятельность, отметил Путин, имеет огромное значение для России, передает ТАСС.

«В связи с этим мною принято решение приравнять статус Государственных премий в этих сферах к Государственным премиям за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за достижения в области гуманитарной деятельности», – сказал президент.

Он пояснил, что касается это как денежного размера премий, так и процедуры награждения.

Президент также напомнил об опубликовании указа о присуждении Госпремий в области благотворительности и правозащитной деятельности за 2019 год народному артисту России Константину Хабенскому и главе совета Союза семей военнослужащих России Марии Большаковой.

Большакову он назвал одним из самых опытных членов СПЧ. Говоря об учрежденном Хабенским фонде Путин отметил, что он помогает детям с тяжелыми заболеваниями мозга, участвует в работе по повышению квалификации врачей, поставкам оборудования в клиники и так далее.

«Знаки лауреатам будут вручены 12 июня», – сказал глава государства.

Государственные премии – высшая форма признания заслуг граждан перед обществом и государством. Сейчас Госпремии вручаются в области науки и техники, литературы и искусства, в сфере гуманитарной деятельности. Лауреатам вручают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей.

Премии за достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности были учреждены 30 сентября 2015 года. Вознаграждение лауреатов в этой сфере составляло 2,5 млн рублей, а награждение было приурочено к Международному дню прав человека, 10 декабря.