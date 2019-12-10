Путин заявил о недопустимости влияния на судей через СМИ

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости влияния на суд и запугивания судей через СМИ.

«На суд нельзя влиять со стороны, в том числе и через средства массовой информации. Особенно уж нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов, а такое у нас тоже, к сожалению, имеет место быть», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Так Путин отреагировал на слова первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника о недопустимости осуждения граждан, «невиновность которых известна всей стране».

Российский лидер отметил, что такими высказываниями Резник проявляет себя не как юрист, а как правозащитник.

«На общественное мнение влияют средства массовой информации, а они работают исходя из разных мотивов, другие соображения влияют, а суд должен руководствоваться законом, и только им», – подчеркнул президент.

Ранее Путин согласился с идеей вернуть дела в отношении педофилов и чиновников в подсудность судов присяжных.