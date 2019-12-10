Патриарх Кирилл проведет отпевание Лужкова

Отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова проведет патриарх Кирилл 12 декабря, в храме Христа Спасителя, об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Отпевание начнут в 11.00 мск, уточнил Легойда, передает «Интерфакс».

Напомним, во вторник стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в одной из мюнхенских клиник после операции на сердце.

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.

Также на сообщения о смерти политика отреагировали блогеры и бывшие коллеги Лужкова.