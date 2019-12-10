Пушилин сказал, в чем Зеленский хуже Порошенко

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действует хуже, как главнокомандующий, чем его предшественник Петр Порошенко.

«Провокации со стороны Украины продолжаются с достаточной регулярностью. И главнокомандующий Владимир Зеленский в этом плане порой даже хуже, чем его предшественник Петр Порошенко. Эти провокации можно было бы пережить. Но в результате регулярных обстрелов мирные жители получают ранения и, к сожалению, погибают», – сказал Пушилин в интервью RT.

Он добавил, что в результате обстрелов также страдает инфраструктура республики. По мнению Пушилина, говорить о реальных действенных шагах со стороны Киева сейчас не приходится.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский на переговорах «нормандской четверки» в Париже применил «метод Порошенко».