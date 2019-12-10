В ОП открылась конференция по растущему неравенству в мире

Взгляд
10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
Разделы

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
Перейти а раздел…

Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
Перейти а раздел…

Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

«Нормандская четверка» собралась впервые за три годаФото: Christophe Petit Tesson/Reuters
В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
    Перейти а раздел…

    ВАДА применила к спорту России «высшую меру»

    Что в мире создают с помощью 3D-принтера

    Анти-Грета Тунберг завоёвывает Европу

      Перейти а раздел…

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Затулин: Лужкову удалось сохранить России Черноморский флот
              Названа причина смерти ЛужковаГлавный фигурант дела о взрыве в метро Петербурга получил пожизненный срокПутин в Париже: А у нас в квартире газ, а у вас?Глава Газпрома рассказал о переговорах с Украиной по транзиту газа
              Блогеры прокомментировали смерть ЛужковаЗеленский оценил «другую биомеханику» ПутинаЗеленский пригласил журналистов РИА «Новости» и RT в КиевРоструд напомнил о графике первой рабочей недели в 2020 году
              Глава Севастополя назвал Лужкова символом русского мираУкраинский сайт «Миротворец» объявил о закрытииАмериканская журналистка после решения ВАДА сравнила российский флаг с тряпкойБывший главный акушер Москвы выступил в защиту арестованной заведующей роддомом

              Главная тема


              Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

              бывший мэр Москвы


              Умер Юрий Лужков

              «Володя, тебя разоблачили!»


              Заявление Зеленского про обувь Соловьева развеселило блогеров

              распад СССР


              Бывший советник Ельцина: Россия в 1991 году уступила Крым Украине из-за ядерного оружия

              Видео

              Беловежские соглашения


              Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

              российский спорт


              Замглавы РУСАДА: Не могу назвать имя виновного в манипуляциях с допингом

              памятник царю


              Иван Грозный вернулся в свою столицу

              эксперты Всемирного банка


              Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

              Благородная инициатива


              Глеб Простаков: Украинская власть ненавидит и копирует Россию

              Статусные вещи


              Святослав Шевченко: Для Церкви будущего нужен откат настроек

              Признали виновной


              Дмитрий Пугаченко: России нужен «план Б» для ВАДА

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?

              В ОП открылась конференция по растущему неравенству в мире

              10 декабря 2019, 15:21

              Версия для печати

              В Общественной палате открылась международная конференция «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России», которая проводится впервые за всю историю ОП.

              Участники конференции приехали из 43 стран, среди них – эксперты и ученые, политические и общественные деятели, сообщается на сайте ОП. Они собрались на дискуссионной площадке, чтобы обменяться опытом и практиками преодоления неравенства.

              «В мире стал сокращаться размер абсолютной бедности, но ее масштабы все еще велики, а относительная бедность в ряде случаев создает резкие социальные контрасты, – сказала секретарь ОП Лидия Михеева на открытии конференции. – В результате быстрого развития Китая, Южной Кореи, Индии огромные массы населения переместились вверх по мировой социальной лестнице, но это не сняло различий в доходах между странами, а в странах – между 10% самых богатых и самых бедных. Фактически, раз сформировавшись, социальное неравенство удивительно устойчиво к экономическому росту, даже высокому».

              Глава Общественной палаты отметила, что в России резкое расслоение общества произошло при переходе к рыночной экономике в начале 1990-х годов и зафиксировалось.

              «При этом в последние годы стало очевидно, что общество изменилось, оно стало более чувствительным к социальной несправедливости. Фиксируется недовольство населения не только из-за снижения материального благополучия, но и из-за накопления фактов социальной несправедливости, в особенности разрыва между богатыми и бедными, между мегаполисами и селом, между отдельными регионами», – рассказала она.

              Лидия Михеева убеждена, что растущий запрос общества на социальную справедливость можно удовлетворить только через широкое обсуждение этих вопросов с участием представителей государства, бизнеса и общественных организаций: «Через участие граждан в разработке, реализации и контроле за принимаемыми решениями в обществе появляется доверие к институтам власти, которое консолидирует общество и позволяет вырабатывать оптимальную стратегию развития».

              «Общественная палата занимается реальной помощью гражданам и через решение конкретных кейсов планирует выходить на предложение системных нормативных решений для сокращения неравенства в России», – заключила общественница.

              Заместитель секретаря ОП Сергей Орджоникидзе связал проблему расслоения общества с процессами глобализации.

              «Неоднозначность оценки глобализации, ее влияния на жизнь людей вполне объяснима, так как в процессе глобализации не учитываются интересы всех стран, народов, групп населения. Таким образом, число проигравших в результате этого процесса едва ли не выше числа бенефициаров», – сказал он, подчеркнув, что экономический рост сам по себе не позволяет сократить уровень нищеты.

              Сергей Орджоникидзе убежден, что, осознавая взаимозависимость всех процессов в мире, нельзя пренебрегать уже созданными механизмами диалога. Прежде всего речь идет о совместной конструктивной работе в организациях системы ООН, а также в «Группе двадцати», в рамках БРИКС, ШОС, АСЕАН и других международных организаций.

              «Сегодня появились и укрепляются новые центры экономического роста и политического влияния, такие прежде всего страны, как Китай и Индия. Очень велик потенциал стран Африки и Латинской Америки. В формирующемся многополярном мире без них не найти устойчивого решения глобальных проблем, совладать с которыми можно лишь на прочной почве устава ООН – через баланс интересов всех государств», – добавил он.

              С основным докладом выступил советник президента России, глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, который до октября возглавлял Общественную палату. Именно ему принадлежит идея провести эту конференцию.

              «Мир буксует, экономический рост замедляется, темпы мировой торговли чрезвычайно замедлились, социальное напряжение велико. На какую траекторию выходить? Какое звено является ключевым в этой цепочке? Я считаю, что это именно проблема неравенства. И если ведущие силы начнут решать эту проблему, то удастся вытащить цепочку, и жизнь станет спокойнее, лучше, богаче для большинства людей», – убежден Фадеев.

              Он подчеркнул, что неравенство по доходам тормозит экономический рост: чем более обширны беднейшие слои населения, тем меньше экономический спрос.

              «Да, с другой стороны, чем больше неравенство, тем больший спрос предъявляет богатый слой, но он предъявляет эксклюзивный спрос, он не может заставлять двигаться мощную мировую экономику: эксклюзивные дорогие яхты не поднимут уровня жизни миллионов людей», – сказал глава СПЧ.

              По его словам, миру нужно уходить от «истерического, стрессового» потребления к рациональному. Валерий Фадеев пояснил, что это подразумевает не снижение уровня жизни, а переход к производству и потреблению более качественных товаров, но в меньшем количестве, избегая необходимости постоянно покупать все новые и новые вещи с ограниченным сроком использования.

              «Но для этого нужно поменять саму сущность хозяйственной системы – той, которая заточена на прибыль. Она продуктивна, она дала превосходные результаты, но теперь она себя исчерпала. Как перейти к новой системе, которая дала бы экономию ресурсов, которая дала бы экологический эффект, которая смогла бы снизить существующее неравенство? У меня ответов нет. Мы должны поставить этот вопрос в повестку дня общества, в повестку дня мира. Нам нужно искать это решение», – сказал глава СПЧ.

              «Нас ждет мировой апартеид. Вот куда все идет. Апартеид – не по цвету кожи, а по принадлежности к различным социальным группам. Нам нужно избежать этого. Об этом мы должны думать, и об этом наша сегодняшняя конференция», – заключил Фадеев.

              В течение дня в рамках конференции состоятся два пленарных заседания на темы «Справедливость для каждого: устранение неравенства как ключевая задача современности» и «Стратегия преодоления неравенства в России. Новые подходы с учетом мирового опыта».

              Также пройдут шесть тематических сессий «Образование для каждого: как обеспечить равную доступность современного образования?», «Экономика для каждого: снижение неравенства возможностей и доходов», «Идеологическая платформа борьбы с неравенством: в поисках справедливости», «Здравоохранение для каждого: как обеспечить равную доступность современного здравоохранения?», «Социальная политика: борьба с социальным неравенством и поляризацией общества», «Среда для жизни: как обеспечить равное качество экологии, жилья и городской среды».

              Прямая трансляция обсуждений доступна на сайте ОП.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............