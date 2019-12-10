В ОП открылась конференция по растущему неравенству в мире

В Общественной палате открылась международная конференция «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России», которая проводится впервые за всю историю ОП.

Участники конференции приехали из 43 стран, среди них – эксперты и ученые, политические и общественные деятели, сообщается на сайте ОП. Они собрались на дискуссионной площадке, чтобы обменяться опытом и практиками преодоления неравенства.

«В мире стал сокращаться размер абсолютной бедности, но ее масштабы все еще велики, а относительная бедность в ряде случаев создает резкие социальные контрасты, – сказала секретарь ОП Лидия Михеева на открытии конференции. – В результате быстрого развития Китая, Южной Кореи, Индии огромные массы населения переместились вверх по мировой социальной лестнице, но это не сняло различий в доходах между странами, а в странах – между 10% самых богатых и самых бедных. Фактически, раз сформировавшись, социальное неравенство удивительно устойчиво к экономическому росту, даже высокому».

Глава Общественной палаты отметила, что в России резкое расслоение общества произошло при переходе к рыночной экономике в начале 1990-х годов и зафиксировалось.

«При этом в последние годы стало очевидно, что общество изменилось, оно стало более чувствительным к социальной несправедливости. Фиксируется недовольство населения не только из-за снижения материального благополучия, но и из-за накопления фактов социальной несправедливости, в особенности разрыва между богатыми и бедными, между мегаполисами и селом, между отдельными регионами», – рассказала она.

Лидия Михеева убеждена, что растущий запрос общества на социальную справедливость можно удовлетворить только через широкое обсуждение этих вопросов с участием представителей государства, бизнеса и общественных организаций: «Через участие граждан в разработке, реализации и контроле за принимаемыми решениями в обществе появляется доверие к институтам власти, которое консолидирует общество и позволяет вырабатывать оптимальную стратегию развития».

«Общественная палата занимается реальной помощью гражданам и через решение конкретных кейсов планирует выходить на предложение системных нормативных решений для сокращения неравенства в России», – заключила общественница.

Заместитель секретаря ОП Сергей Орджоникидзе связал проблему расслоения общества с процессами глобализации.

«Неоднозначность оценки глобализации, ее влияния на жизнь людей вполне объяснима, так как в процессе глобализации не учитываются интересы всех стран, народов, групп населения. Таким образом, число проигравших в результате этого процесса едва ли не выше числа бенефициаров», – сказал он, подчеркнув, что экономический рост сам по себе не позволяет сократить уровень нищеты.

Сергей Орджоникидзе убежден, что, осознавая взаимозависимость всех процессов в мире, нельзя пренебрегать уже созданными механизмами диалога. Прежде всего речь идет о совместной конструктивной работе в организациях системы ООН, а также в «Группе двадцати», в рамках БРИКС, ШОС, АСЕАН и других международных организаций.

«Сегодня появились и укрепляются новые центры экономического роста и политического влияния, такие прежде всего страны, как Китай и Индия. Очень велик потенциал стран Африки и Латинской Америки. В формирующемся многополярном мире без них не найти устойчивого решения глобальных проблем, совладать с которыми можно лишь на прочной почве устава ООН – через баланс интересов всех государств», – добавил он.

С основным докладом выступил советник президента России, глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, который до октября возглавлял Общественную палату. Именно ему принадлежит идея провести эту конференцию.

«Мир буксует, экономический рост замедляется, темпы мировой торговли чрезвычайно замедлились, социальное напряжение велико. На какую траекторию выходить? Какое звено является ключевым в этой цепочке? Я считаю, что это именно проблема неравенства. И если ведущие силы начнут решать эту проблему, то удастся вытащить цепочку, и жизнь станет спокойнее, лучше, богаче для большинства людей», – убежден Фадеев.

Он подчеркнул, что неравенство по доходам тормозит экономический рост: чем более обширны беднейшие слои населения, тем меньше экономический спрос.

«Да, с другой стороны, чем больше неравенство, тем больший спрос предъявляет богатый слой, но он предъявляет эксклюзивный спрос, он не может заставлять двигаться мощную мировую экономику: эксклюзивные дорогие яхты не поднимут уровня жизни миллионов людей», – сказал глава СПЧ.

По его словам, миру нужно уходить от «истерического, стрессового» потребления к рациональному. Валерий Фадеев пояснил, что это подразумевает не снижение уровня жизни, а переход к производству и потреблению более качественных товаров, но в меньшем количестве, избегая необходимости постоянно покупать все новые и новые вещи с ограниченным сроком использования.

«Но для этого нужно поменять саму сущность хозяйственной системы – той, которая заточена на прибыль. Она продуктивна, она дала превосходные результаты, но теперь она себя исчерпала. Как перейти к новой системе, которая дала бы экономию ресурсов, которая дала бы экологический эффект, которая смогла бы снизить существующее неравенство? У меня ответов нет. Мы должны поставить этот вопрос в повестку дня общества, в повестку дня мира. Нам нужно искать это решение», – сказал глава СПЧ.

«Нас ждет мировой апартеид. Вот куда все идет. Апартеид – не по цвету кожи, а по принадлежности к различным социальным группам. Нам нужно избежать этого. Об этом мы должны думать, и об этом наша сегодняшняя конференция», – заключил Фадеев.

В течение дня в рамках конференции состоятся два пленарных заседания на темы «Справедливость для каждого: устранение неравенства как ключевая задача современности» и «Стратегия преодоления неравенства в России. Новые подходы с учетом мирового опыта».

Также пройдут шесть тематических сессий «Образование для каждого: как обеспечить равную доступность современного образования?», «Экономика для каждого: снижение неравенства возможностей и доходов», «Идеологическая платформа борьбы с неравенством: в поисках справедливости», «Здравоохранение для каждого: как обеспечить равную доступность современного здравоохранения?», «Социальная политика: борьба с социальным неравенством и поляризацией общества», «Среда для жизни: как обеспечить равное качество экологии, жилья и городской среды».

Прямая трансляция обсуждений доступна на сайте ОП.