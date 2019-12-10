Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пригрозил «журналистам-крысенышам», задающим неудобные вопросы, сообщили СМИ.

«Летом я запомнил парочку журналистов-крысенышей, которые задавали вопросы обо мне в духе: «Не зазнался ли он?» или «Подписал жирный контракт и начал высказываться о политике?» Не хочу их называть, чтобы не делать лишний пиар. Но я их запомнил, и все им обязательно выскажу», – передает «Матч ТВ» слова Панарина.

Напомним, 6 декабря Панарина освистали в ходе выездного матча против «Коламбуса».