Озвучена окончательная позиция России по теме выплат Эстонии за «советскую оккупацию»

Россия закрыла тему «советской оккупации» Эстонии и якобы необходимых выплат за нее раз и навсегда, заявил посол России в Таллине Александр Петров.

«Сошлюсь на официальные заявления российских представителей и в наши дни, согласно которым любые призывы к России о возвращении Эстонии якобы «аннексированных» территорий являются неприемлемыми. Это же касается требований к нашей стране о выплате неких компенсаций за «советскую оккупацию». Данные темы закрыты раз и навсегда», – передает его слова РИА «Новости».

Посол заявил, что такие призывы наносят «огромный ущерб российско-эстонским межгосударственным отношениям», а также закрывают пути улучшения общей атмосферы отношений и возможности продвижения вперед.

Ранее о праве Эстонии требовать компенсацию за ущерб от «советской оккупации» говорил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. «Ущерб» оценили в 1,2 млрд евро. Кроме того, Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные» 5% территории.

Газета ВЗГЛЯД ранее подсчитала, сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики.