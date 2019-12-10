Дзюба сыграет Дзюбу в фильме «Я не Дзюба»

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба», сообщил режиссер фильма Леонид Пляскин.

«Это вечная тема – каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – передает РИА «Новости» слова Пляскина на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.

Продюсер фильма Александр Голутва добавил, что Дзюба сыграет в фильме небольшую, но очень важную роль.

Напомним, 5 декабря Дзюба заявил, что люди, которые оскорбляли его во время матчей, устроили спланированную акцию, но призвал не наказывать их.

Ранее «Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес Дзюбы. 27 ноября «Спартак» также оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок в адрес футболиста «Зенита».

Кроме того, группа болельщиков выкрикивала нецензурные слова в адрес Дзюбы и на матче сборной России против команды Сан-Марино. В том матче Россия победила со счетом 5:0.