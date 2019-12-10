Музей «Сталинградская битва» пожаловался на обложку рэп-альбома с «Родиной-матерью»

Директор музея «Сталинградская битва» Алексей Дементьев обратился в прокуратуру с жалобой на обложку нового альбома рэп-группы Anacondaz, на которой изображается разорванная на части скульптура «Родина-мать зовет», а внутрь помещен скелет.

Дементьев сообщил РИА «Новости», что его возмутило искажение монумента, посвященного победе в Сталинградской битве.

«Видел обложку, альбом их слушал... Обложка к последнему, где они разорвали на куски «Родину-мать», какой-то скелет внутрь засунули... На мой взгляд, здесь осквернение мемориала. Совершенно четко образ мемориала самым неприглядным образом исказился, тем более использовался так публично, это широко распространялось само изображение», – сказал директор.

Руководитель учреждения добавил, что музыканты не имеют права использовать образ памятника, так как они не обращались за разрешением в музей «Сталинградская битва», обладающий авторскими правами на изображение.

«Мы обратились в прокуратуру... Попросили проверку провести», – пояснил Дементьев.

Представители Anacondaz сообщили, что автором обложки является художник Маруся Махмутова.

«Это коллаж из изображений волгоградской статуи «Родины-матери» и скульптуры La Mort Saint-Innocent неизвестного автора, выставленной в Лувре и олицетворяющей «святую невинную смерть». Она плачет кровавыми слезами о своих детях», – пояснили в музыкальном коллективе.