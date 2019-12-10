Верховный суд предложил гуманнее относиться к неплательщикам налогов

Пленум Верховного суда принял постановление о внесении законопроекта, согласно которому будут расширены возможности неплательщиков налогов погасить долги и избежать уголовной ответственности.

В настоящее время привлеченные к ответственности за неуплату налогов впервые, могут погасить ущерб, после чего уголовное дело будет прекращено. Однако успеть сделать это нужно до назначения судебного заседания.

«Подобное ограничение ... не только существенно влияет на правовое положение лиц, выполнивших те же требования несколько позже... но и препятствует суду активно применять нормы закона, побуждающие лиц добровольно загладить причиненный преступлением вред», – сказано в пояснительной записке, передает РИА «Новости».

Отмечается, что представитель Генпрокуратуры на заседании пленума в целом поддержал данный законопроект.

Ранее Верховный суд определился с вопросом о сроке давности налоговых преступлений.