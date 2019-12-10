Верховный суд предложил гуманнее относиться к неплательщикам налогов

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10 декабря, вторник | Последнее обновление — 13:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Умер Юрий Лужков
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства
Иван Грозный вернулся в свою столицу
Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву
Переговоры в Париже не помогут Донбассу
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Зеленский пока так и не стал президентом
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу
Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
России нужен «план Б» для ВАДА
Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метровПодробности...
Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
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