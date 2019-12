Американская журналистка после решения ВАДА сравнила российский флаг с тряпкой

Журналистка газеты The Washington Post Салли Дженкинс посвятила колонку решению ВАДА отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, в которой раскритиковала агентство за недостаточность наказания и сравнила российский флаг с тряпкой.

«Олимпийским играм нужен старт с чистого листа. Я говорю о полном изменении мышления, этическом и научном... Начнем с того, что ВАДА на самом деле не отстранило Россию от Олимпийских игр в Токио. ВАДА лишь запретило гимн и флаг, мелодию и небольшую тряпку (а melody and a swatch of cloth). Это – идеальное решение для организации, заботой которой является нанесение косметики, вливание ботокса в проблему», – написала Дженкинс в колонке для The Washington Post.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

