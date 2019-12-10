В Сети появилась игра об избиении протестующих в Гонконге

В Сети появилась видеоигра «Все бьют предателей» (Everyone Hit the Traitors), в которой можно совершать насильственные действия в отношении протестующих в Гонконге.

Игра стала ответом на выпущенные ранее «Освободить Гонконг» и «Карму». Действие игры разворачивается на улице Гонконга. Игра похожа на известную «Ударь крота», ее цель – не дать протестующим пересечь линию, убив их рукой, тапком или бейсбольной битой.

В начале игрокам сообщается, что ряд предателей вступили в сговор с западными державами, при этом в качестве «предателей» демонстрируются представители оппозиции Гонконга Джошуа Вонг, Энсон Чан и другие, сообщает портал Abacus.

На заставке перед запуском игры можно прочитать следующее: «Гонконг – часть Китая. Этого нельзя изменить при помощи внешних сил».

Напомним, что хотя власти Гонконга отказались от раздражавшего оппозицию законопроекта об экстрадиции правонарушителей, который и стал поводом для начала демонстраций, беспорядки не прекращаются. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, какую роль в гонконгском «Майдане» играет Запад, в том числе бывшая метрополия – Великобритания. Ранее Пекин призвал США прекратить вмешиваться в дела Гонконга.