Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 1 копейку – до 63,6 рубля, курс евро вырос на 4 копейки – до 70,39 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 64,22 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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