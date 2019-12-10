Москвичей ожидают облачность, небольшие осадки, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 1–3 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов.

Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 1 – плюс 4 градусов, местами возможна гололедица. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.