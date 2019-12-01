Горбачев выразил надежду на «сохранение» ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил надежду на «сохранение» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Я думаю, мы пока не вышли из этого договора (ДРСМД – прим. ВЗГЛЯД). И все договоры, которые есть, они сохраняются, не разрушены», – приводит ТАСС слова Горбачева в интервью телекомпании CNN. «Но это первые шаги по разрушению того, что нельзя разрушать ни в коем случае», – считает Горбачев.

Он также обратил внимание на эскалацию напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном и возможность начала новой холодной войны. «Я думаю, этого надо избежать», – сказал Горбачев.

«Возврат к новой холодной войне, а она может оказаться, и обязательно, если бы она пошла, окажется горячей, – разрушение всей цивилизации нашей», – предостерег он.

Бывший президент СССР подчеркнул, что перспективу начала новой холодной войны считают неприемлемой люди «во всем мире». «Люди реагируют, а это самые главные ораторы и политики. Люди понимают: нельзя этого допустить», – указал он.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран предложение ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира, однако в НАТО отвергли инициативу российского лидера. Об отказе от моратория заявили Германия и Франция.

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