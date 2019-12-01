Фетисов понадеялся на снисхождение ВАДА к российским спортсменам

Российские спортсмены могут надеться на снисхождения со стороны исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA), считает двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Все правила прописаны. Есть все документы, которые требуются для принятия решений. Да, я думаю, они публично [объявят] обо всех непонятностях. Там проводилось достаточное профессиональное расследование, поэтому посмотрим», – приводит его слова РИА «Новости».

«Есть надежда на снисхождения, но с другой стороны есть возможность у арбитражей [все изменить]», – добавил Фетисов.

Напомним, комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Также было предложено запретить поднятие флага России на крупных международных турнирах.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.

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