Ночные кошмары оказались полезными

Переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования. К такому выводы пришли ученые Женевского университета, заключение которых публикует портал Human Brain Mapping.

Исследователи провели два эксперимента. В ходе первого они с помощью электроэнцефалографа проанализировали мозговую активность 18 человек во время сна. При этом каждого из добровольцев будили несколько раз и спрашивали, снились ли ему кошмары, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что островковая доля и поясная извилина головного мозга активизируются, когда человек испытывает стресс во сне.

Во втором эксперименте с участием 89 человек выяснилось, что эти участки мозга испытуемых, которым чаще снятся кошмары, во время бодрствования демонстрировали снижение активности.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что плохие сновидения могут помочь человеку справиться со стрессовыми ситуациями в жизни.